色が紫と緑のまだら状態に実ったブドウ。本来であれば、紫に色づいた粒がそろうはずでした。これは千葉・松戸市にある農園で栽培された巨峰。猛暑の影響で、実の色づきに遅れが出ているといいます。加藤ぶどう園・加藤正芳園主：暑さの影響で着色が進みにくくなってますね。緑色と赤紫いれると（畑の）5割以上ですかね。厳しいですね。巨峰が濃い紫色になるには、夜間の気温が23度前後にまで下がる必要があるといいますが、連日の