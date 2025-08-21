脳梗塞で入院中の漫画家、小林よしのり氏（71）が21日、ブログを更新。退院日が決定したことを報告した。小林氏は「やっと、やっとである。明後日、土曜、退院が決定した！」と報告。「脳の状態を確かめるテストでも、入院時と全く違う高得点を出したから、最初はやはり脳の機能が落ちまくって、馬鹿になってたようだ」と脳機能が回復してきた様子を明かし、「脳内で出血して、半身麻痺だったのだから、普通の健康な人間であったは