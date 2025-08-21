電力会社の社員がボランティアでこども園の清掃を行いました。こども園には「働く車」もやって来て園児たちは、興味津々の様子でした。男鹿市の船越こども園で行われた清掃ボランティアには、秋田市と男鹿市で送配電事業を行っている電力会社の社員などが集まりました。清掃のかたわら4歳と5歳の園児には電力会社の仕事についても触れてもらいます。東北電力ネットワーク佐々木なつ美さん「この電気の工事に使う工具を使っ