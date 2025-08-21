大手牛丼チェーン「松屋」が、早ければ10月下旬にも、秋田市内に新たな店舗をオープンすることがわかりました。松屋の運営会社が展開している、とんかつとカレーの専門店も併設される見通しです。松屋を運営している松屋フーズによりますと、新たな店舗は秋田市の広面地区に早ければ10月下旬にオープンする予定で、すでに建設工事が進んでいます。一般的な牛丼にあたる「牛めし」のほか、定食や、カ