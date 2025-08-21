県内で「新型コロナウイルス」の感染者数が5週連続で増加しています。21日に発表された新潟県感染症情報によりますと、新型コロナの定点医療機関あたりの感染者数は8月17日までの1週間で7.83人で、前週の7.43人より増加しています。県によると新型コロナの変異株“ニンバス”については、県内では8月21日時点で確認されていないということですが、県はお盆期間で、医療機関が休診していたことから、今後の動向に注視していくとして