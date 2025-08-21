SUMMER SONIC 2025が8月16日（土）・17日（日）、東京・大阪の2会場で開催された。東京はプラチナチケット及び2DAYチケットが完売し、大阪は全券種ソールドアウト。サマソニ公式メディアのRolling Stone Japanによる、東京公演のハイライトをまとめたライブレポートをお届けする。本記事ではフォール・アウト・ボーイがヘッドライナーを務めたDAY1・8月16日（土）を総括。※以下、当日の出演時間順に掲載SixTONES11:00〈MARINE〉演