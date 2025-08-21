広陵高（広島）が21日公式サイトを更新。野球部の中井哲之監督（63）が退任することを発表した。また、暴力事案を巡る体制整備と抜本的改革を目指し「学校改善検討委員会」を設置したことも報告した。同校サイトで「本校硬式野球部をめぐり多くのご意見をいただいている状況をふまえまして、以下のとおり、硬式野球部の指導体制を変更いたしました」とし、監督、部長の交代を報告した。続けて「また、本校硬式野球部員全員に