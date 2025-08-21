日本マクドナルドは21日、公式Xを更新し、「チーチーダブチ×チーチーてりやき」が2週間限定で20日より発売されたことを記念して、謎の“江口拓也”ビジュアルを公開した。【画像】不良になっちゃった？マクドナルド×江口拓也の謎ビジュアルXでは「CV: 江口拓也／江口拓也」と美男子2人が「チーチーダブチ×チーチーてりやき」を食べるビジュアルを投稿、キャッチコピーは「オレたち、チーチー。」で、詳細は「＃明日公開」と