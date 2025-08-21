タレントのスザンヌ（38）が21日、自身のインスタグラムを更新。フジテレビ系人気クイズバラエティー番組「クイズ！ヘキサゴン」で共演していたお笑いタレントとの再会を報告した。スザンヌは「フジモンに会えたぁぁぁぁ」と書き出し、お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史との2ショットを投稿。「ようこそ熊本へ！！15年ぶりくらいかなぁ？！なんか若返ってたなぁ！可愛いーの言葉にめっちゃ敏感だったよ！本当に会えて嬉しか