俳優の佐藤健がInstagramを更新し、Netflixドラマ『グラスハート』で共演するバンドメンバーとのリハーサル風景やオフショットを公開した。 参考：“歌う俳優”はますます増えていく？平成から令和にかけて変化した“歌手デビュー”のあり方 投稿にはピアノを囲んで演奏する様子や、自然な笑顔を見せる佐藤の姿が収められており、ファンからは「TENBLANKそのままの仲良しショット」「みんなの素敵