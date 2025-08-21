JRAの田口貫太騎手（21）が21日までに更新された「カンテレ競馬」の公式YouTubeチャンネルにゲスト出演。プライベートでの“意外な一面”が明らかになった。今回は若手ジョッキー座談会ということで、団野大成、小牧加矢太、坂井瑠星、田口の4人でさまざまなテーマでトークを展開した。坂井が「貫太は清純というか純粋な感じで“おにぎり好きです”みたいな感じじゃないですか。でも、実は好きな食べ物がパスタなんですよ」