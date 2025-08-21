元プロ野球巨人で“カリブの怪人”と呼ばれたバルビーノ・ガルベス氏（61）が、20日放送のテレビ朝日系「鶴瓶孝太郎転職したら人生○○だった件」（後7・00）にVTR出演した。ガルベス氏は98年、球審にボールを投げつけた事件についてインタビューされ「私が怒っていると思われていたんでしょうけど、野球には威かくが必要です」と怒りではなく威かくであったと回答。ゲスト出演していた長嶋一茂と古田敦也氏を笑わせた。≪