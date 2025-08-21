ホッカイドウ競馬は21日、Jpn3「スポニチ杯第37回ブリーダーズゴールドカップ」（8月28日、門別2000メートル、牝馬）の選定馬を発表した。デビューから米国での出走取消を挟んで8連勝。前走エンプレス杯2着で白星街道こそ途切れたが、実力はお墨付きのオーサムリザルト。そしてデビューから5戦5勝。地方初見参のダブルハートボンド。この2頭の夢の対決が実現しそうな見通しだ。オーサムリザルト（牝5＝栗東・池江）武豊グラ