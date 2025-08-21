21日、韓国ソウルの大統領府でビル・ゲイツ氏（左）と会談する李在明大統領（聯合＝共同）【ソウル共同】韓国の李在明大統領は21日、米IT大手マイクロソフト創業者のビル・ゲイツ氏と大統領府で会談した。人工知能（AI）や次世代型原発「小型モジュール炉（SMR）」開発について取り上げ、先端技術開発を通じて地球規模の課題に共に取り組む方針を確認した。李氏は、ゲイツ氏らが設立した財団を通じてワクチン開発や気候変動、