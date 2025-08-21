◇セ・リーグ巨人・横川―DeNA・ジャクソン（東京ドーム）ヤクルト・高梨―阪神・高橋（神宮）広島・森―中日・柳（マツダスタジアム）◇パ・リーグ日本ハム・北山―ソフトバンク・松本晴（エスコンフィールド北海道）楽天・荘司―オリックス・九里（楽天モバイルパーク宮城）ロッテ・ボス―西武・高橋（ZOZOマリンスタジアム）