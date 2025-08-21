立憲民主党の野田佳彦代表、国民民主党の玉木雄一郎代表立憲民主、国民民主両党の最大の支援組織である連合の参院選総括原案が21日、判明した。両党が全国32の改選1人区の多数で候補者を一本化した結果、野党が自民党に勝ち越したとして「連合、立民、国民が力を合わせれば結果を出せることが証明された」と評価した。一方、連立政権の枠組み拡大論を踏まえ「立民、国民が与野党に分かれることだけは到底容認できない」と強調し