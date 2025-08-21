２１日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前週末（午後５時）に比べて０４銭円高・ドル安の１ドル＝１４７円５８〜５９銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、１４銭円安・ユーロ高の１ユーロ＝１７２円０４〜０８銭で大方の取引を終えた。