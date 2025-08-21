「小さくたってハイブリッド」をアピールしたスズキ「ツイン」電気とガソリンのハイブリッドタイプのクルマは、1997年の暮れに発売された初代トヨタ「プリウス」が実質的な量産モデルの第1号となったのを皮切りに、1999年にホンダが「インサイト」を、2000年には日産が「ティーノ」のハイブリッド仕様をリリースしました。その後もハイブリッドカーは技術発展や環境意識の高まりから普及し続け、今では広く一般的な存在となって