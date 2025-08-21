21日午後、中国自動車道の鹿野IC付近で乗用車の前にクマ3頭が現れそのうちグマ2頭が乗用車と衝突しましたけが人はないということです。周南警察署によりますと、21日午後2時半ごろ高速道路を走行していた目撃者から「クマと車両が衝突したのを目撃した」と110番通報がありました。現場は中国自動車道上りの鹿野IC付近で、警察の調べによりますと乗用車の左側からクマ2頭が飛び出してきて乗用車と衝突したということです。衝突した2