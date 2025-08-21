１１日、竹を食べるシンシン。（成都＝新華社配信／Ｐａｎｄａ３６５提供）【新華社成都8月21日】中国四川省雅安市にある中国ジャイアントパンダ保護研究センター雅安碧峰峡基地でこのほど、パンダのシンシン（真真、中国名「仙女」）が夢中で竹をかじる様子が撮影された。シンシンは東京・上野動物園で生まれたシャンシャン（香香）の母で、2024年に中国に返還された。