８月２３日の札幌５Ｒ（芝１５００メートル）でクリストフ・ルメール騎手とのコンビでデビューするグリオンヴール（牡２歳、美浦・宮田敬介厩舎、父エピファネイア）は、今週の函館競馬場・芝コースで５ハロン６８秒６―１１秒９。古馬３勝クラスの馬に追走先着するなど、動きの良さが目を引く。「仕上がりは問題ないです。追い切りでセンスがいいし、人間の指示を待てています」と松本助手は好感触。伯父に英ジュライＣなどＧ