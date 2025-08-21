◆パ・リーグ日本ハム―オリックス（２１日・エスコン）日向坂４６の藤嶌果歩が、昨年に続きファーストピッチを行った。投球はノーバンでストライク投球。捕手・有薗のグラブが一切動かない完璧な投球にマウンド上で跳びはね喜びを爆発させた。投球前には「昨年から成長した姿を見せる」と意気込んでおり、有言実行の投球で場内を盛り上げた。北海道出身の藤嶌は「みなさんのパワーのおかげで」と感謝した。試合のイニング間