◆イースタン・リーグオイシックス３―８巨人（２１日・ハードオフ新潟）巨人の育成・花田侑樹投手が、イースタン・オイシックス戦に先発。公式戦初登板初先発のマウンドで４回までは１安打で無失点に封じたが、勝利投手の権利目前の５回１死で降板。４回１／３を投げて４安打２失点、最速は１４９キロだった。初回は３者凡退とテンポ良く立ち上がると、２回以降も１１０キロ台のカーブを効果的に交えながら４回まで好投。し