県内の最低賃金の改定額を協議する会合が8月21日、徳島市で開かれました。しかし、労働者側と使用者側の提案金額に開きがあり、結論は持ち越しとなりました。県内の最低賃金は現在980円ですが、国の審議会は、県の引き上げ額の目安を63円としていて、目安通り引き上げられた場合時給は1000円を超えます。21日は、2025年度の改定に向けた審議会の初めての会合が開かれ、労働者側と使用者側の代表や有識者らが出席しました。この中で