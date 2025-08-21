気象庁によりますと、台風12号は、21日午後5時すぎに日置市付近に上陸しました。 気象庁は、鹿児島県では、あす22日夕方にかけて線状降水帯の発生のおそれがあるとして、厳重な警戒を呼びかけています。 ・ ・ ・