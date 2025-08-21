【山粼武司 これが俺の生きる道】#16【前回を読む】さらなる地獄だったあの日々、痛みを訴えた脇の下のビー玉サイズのシコリをギュッと握りつぶされて…1987年の秋に経験した地獄の浜松キャンプでは、「入団5年目以内の選手は全員、球場から宿舎まで走って帰る」というルールがあった。先輩はバスに乗れたが、若手はバスを禁じられたのだ。浜松市営球場から宿舎のグランドホテル浜松まで約7〜8キロ。全体練習と陸上トレ