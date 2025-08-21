米沢市の交差点で8月8日、部活動に向かう途中の中学生が乗っていた自転車と乗用車が出合い頭に衝突し、現在も中学生が意識不明となっている事故を受け、現場周辺で21日、関係機関による緊急点検が行われました。事故現場となった米沢市塩井町塩野の市道交差点です。緊急点検には米沢警察署と、市道を管理する米沢市、それに市の教育委員会などの関係機関から合わせて11人が参加しました。現場の交差点では8月8日、自転車と乗用車が