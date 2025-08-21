NHKは21日、9月29日放送開始の次期NHK連続テレビ小説「ばけばけ」の音楽を牛尾憲輔氏が担当すると発表した。牛尾氏は「仰々しくもなく、華々しくもなく、鬱々ともしない音楽です。なんだか作曲がとても楽しいです」と手応えを語った。牛尾氏は08年12月にソロユニット“agraph”として1stalbum“a day, phases"でデビューし、11年にバンド「LAMA」を始動。14年TVアニメ「ピンポン」で初めて劇伴を担当した。これまでに山田尚