枯れた農作物倉敷市玉島阿賀崎 岡山県が管理する倉敷市の水門が破損し、海水が川に流入していたことが分かりました。周辺の農作物が枯れるなどしていて、県が関連を調べています。 海水の流入が発覚したのは、倉敷市玉島阿賀崎にある昭和水門です。岡山県によりますと、この水門は倉敷市、浅口市、里庄町を流域とする里見川の河口に1975年に設置されました。 2025年7月24日、周辺の農家から「農作物が枯