【芸能界クロスロード】広末涼子と永野芽郁…「復帰」に向けて歩みはじめた女優2人の気になる今後女性誌が全盛期だった頃、毎週のプラン会議でドラマの共演者から「〇〇と〇〇が熱愛」と提案する記者がいた。「共演中」という接点だけでそれ以上の話は出てこない。大半はボツになるが、話を膨らませて記事にすれば、書かれた女優からは「週刊誌は嘘ばかり書く」と声を限りに非難されたものだった。そんな昔のことを思い出すほ