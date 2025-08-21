イメージ 香川県の男性2人がSNSを悪用した詐欺に遭い、合わせて約9600万円をだまし取られました。 警察によりますと、香川県に住む40代の男性は2025年5月、出会い系サイトで知り合った女性を名乗る人物から、LINEで「アプリ使ってドル貯金すればお金が増える」などと説明されました。 男性が指定されたアプリをダウンロードして、指定の口座に振り込むと、偽のアプリ上で1億円程度の資産に達