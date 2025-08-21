【大人気連載プレイバック】#24【前回を読む】恩師の口から語られた“KKドラフトの真相”…「私も知らない。桑田も知らなかったと信じている」日刊ゲンダイではこれまで、多くの球界OB、関係者による回顧録や交遊録を連載してきた。当事者として直接接してきたからこそ語れる、あの大物選手、有名選手の知られざる素顔や人となり。当時の人間関係や“事件”の雰囲気が、ありありと浮かび上がる。前回に引き続き、今回も「運