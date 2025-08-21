予想天気図22日午前9時提供：ウェザーニューズ 21日(木)朝、九州付近の東シナ海で台風12号が発生しました。台風12号は22日(金)朝にも熱帯低気圧になる見通しで、直接的な影響はなさそうです。ただ週末はこの熱帯低気圧の湿った空気の影響を受けそうです。 10日間予報 10日間予報を見ると、22日(金)~24日(日)は雲が広がりやすい天気となりそうです。岡山県北部の山沿いを中心に雨