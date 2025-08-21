気象台は、午後6時7分に、暴風警報を枕崎市、阿久根市、指宿市、薩摩川内市、薩摩川内市甑島、日置市、いちき串木野市、南さつま市、志布志市、南九州市、長島町、大崎町、東串良町、南大隅町、肝付町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風警報】鹿児島県・枕崎市、阿久根市、指宿市、薩摩川内市、薩摩川内市甑島、日置市などに発表 21日18:07時点薩摩、種子島・屋久島地方では、土砂災害に警戒してください。薩摩地方では、