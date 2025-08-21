元AKB48でタレント、歌手の板野友美（33）が21日までに自身のインスタグラムを更新。AKB48時代の仲間とのショットを公開した。「たまたまTBSで会えた」と書き出して、元AKB48・前田敦子との2ショットを披露。「おとといもディナーしたんだけどね」「会うと私も意欲的になれる友達」とつづった。前田もこの投稿に反応。ハートのGIFを用いて愛を伝えた。