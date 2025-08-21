◇MLB フィリーズ11-2マリナーズ(日本時間21日、シチズンズ・バンク・パーク)大谷翔平選手と共にリーグトップの本塁打を記録していたフィリーズのカイル・シュワバー選手が2ランホームランとなる45号を放ち再び単独トップに立ちました。7回に一挙5点を追加し6点リードで迎えた8回の攻撃で、2アウト1塁の場面でスライダーをライトスタンドへ運んだシュワバー選手。前回の44号は先に放ったものの同日に大谷選手がホームランを放って