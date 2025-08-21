21日午後、山形市のアルミ工場で天井の一部が焼ける火事がありました。男性従業員1人が消火の作業の際に体調が悪くなり病院に搬送されました。午後2時半前、山形市蔵王松が丘の「蔵王アルミ」から「アルミを溶かす炉の上の部分が燃えている」と119番通報がありました。消防によりますと、工場の中にはアルミを溶かす炉があったため、放水ではなく、消火器を使った消火活動が行われ、通報からおよそ3時間後の午後5時すぎに火が消し