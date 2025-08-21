劇場用実写映画『秒速5センチメートル』予告２｜主題歌米津玄師「1991」【10月10日(金)公開】 新海誠監督の同名劇場アニメーションを実写化した10月10日公開の映画「秒速5センチメートル」の主題歌に、米津玄師の書き下ろし新曲「1991」が起用された。あわせて、同楽曲を使った最新の予告編も公開されている。 そのほか、実写版の奥山由之監督が撮影した米津の新アーティスト写真も公開された。