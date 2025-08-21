ポンド買い反応、英サービス業ＰＭＩが予想以上に強含む＝ロンドン為替 ８月英ＰＭＩ速報値で、サービス業（非製造業）は５３．６と前回および市場予想の５１．８を大幅に上回った。昨年８月以来、１年ぶりの高水準だった。総合ＰＭＩも５３．０と前回５１．５、市場予想５１．６を上回った。一方、製造業ＰＭＩは４７．３と前回の４８．０から低下、市場予想４８．３も下回った。 総合的に強い内容となった