PUMAのレガシーシリーズ「HERITAGE(ヘリテイジ)」のスポーティデザインが特徴の「FRONTCOURT(フロントコート)」ミッドカットDISCタイプに新たに2色を追加ラインナップ。 PUMA SAFETY「FRONTCOURT」ミッドカットDISCタイプ ・素材アッパー：人工皮革(マイクロファイバー)ソール：合成底先芯：グラスファイバー強化合成樹脂・サイズ：25.0cm・25.5cm・26.0cm・26.5cm・27.0cm・28.0cm・カラ