ボートレースとこなめのヴィーナスシリーズ第11戦「常滑シンデレラカップ」は21日、3日目が終了。4日目は予選最終日となる。3日目10Rを逃げて今節初勝利。千葉真弥（31＝静岡・112期）が予選突破へ、さらに加速する。このレースには加藤奈月、浜田亜理沙と評判の仕上がりを見せる選手がいたが展示、1周、回り足タイムで圧倒。コンマ15のトップスタートから堂々押し切った。「2日目まで回った後の足がいいと思っていたら、3