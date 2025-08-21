松山油脂は、Mマークシリーズから秋冬限定「濃密柚子(ゆず)ハンドクリーム」を発売。 松山油脂「濃密柚子(ゆず)ハンドクリーム」  濃密柚子(ゆず)ハンドクリーム55g1,100円(その他の秋冬限定品)柚子(ゆず)の全身保湿クリーム170g1,485円※価格はすべて税込表示です。成分： パラベン・合成香料・合成着色料・鉱物油・シリコーン不使用発売日： 2025年9月3日(水)メーカー出荷販売期間： 2026年2月27日