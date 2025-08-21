テレビ東京の嶺百花アナウンサー（25）が21日までに自身のインスタグラムを更新。ひまわり畑でデニムショーパンのカジュアルコーデを披露した。「高校時代のクラスメイトとの下田旅行（2）」と書き始めた嶺アナ。ひまわり畑での写真を複数枚投稿。白Tシャツにデニムショーパンのカジュアルコーデでスラリと伸びた美脚を披露した。「小さい頃、双子の弟と日焼けで真っ黒になりながら公園を駆け回っていたからか、自然の中で遊