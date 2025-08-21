全ボルボ車のなかで最も安いエントリーグレードも新設定ボルボ・カー・ジャパンは2025年8月21日、コンパクトSUV「EX30」のモデルレンジを大幅に拡大しました。また新たなバリエーションとして、新型「EX30 Cross Country Ultra Twin Motor Performance（以下、新型EX30クロスカントリー）」を設定しました。【画像】超カッコいい！ これがボルボの新型「コンパクトSUV」です！ 画像で見る（30枚以上）EX30シリーズの都市部で