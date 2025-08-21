EXILE AKIRAが、23日放送のMBSテレビ『ごぶごぶ』（後1：54〜※関西ローカル）に出演する。【動画】「優等生か！」浜田雅功のツッコミを受けて笑顔のEXILE AKIRAダウンタウンの浜田雅功が相方やスタッフと五分五分の立場でロケを行う同番組。今回の相方は、EXILEのパフォーマーとして2006年から活躍し、ダンスのみならず、俳優、モデル、さらには若手の育成などマルチに才能を発揮し、国内外で幅広く活躍するAKIRA。オープ