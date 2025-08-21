8月21日午前、世界一高い橋として知られる中国南西部貴州省の花江峡谷大橋で荷重試験が正式に始まりました。大橋開通前の「最終試験」となります。花江峡谷大橋は全長2890メートルで、主橋のスパンは1420メートル、山岳地域の橋としては世界最長のメインスパンとなります。橋面から水面までの高さは625メートルで、世界一の高さを記録しており、メインスパンと高さの「縦横」ともに世界一の橋と称されています。この橋は同省六枝特