ライブエンターテインメントブランド「LIVET」と公演制作会社WANDERLOCHは、2025年11月14日から16日までの3日間、韓国京畿道高陽市・KINTEX第2展示場7.8.10ホールにて『WONDERLIVET 2025』の開催を発表し、第1弾ラインナップ28組を一挙公開しました。 WONDERLIVET 2025 開催日時： 2025年11月14日・15日・16日開催場所： KINTEX第2展示場7.8.10ホールアクセス： GTX-A キンテックス駅(GTX-A)4番・5番出口地