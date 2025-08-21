大相撲の幕下・炎鵬（30＝伊勢ケ浜部屋）が21日、東京・両国国技館で行われた定期健康診断を受診した。体重計測では100キロを割る99キロだったという。「今は運動できないので、運動量も落ちる。食べないといけないですね」と笑みをこぼした。先場所は4番相撲の鳴滝戦で左足を負傷し、2勝2敗3休に終わった。診断結果は「腓骨の剥離骨折」だったと明かし、「順調かどうかは分からないけど、良くはなっている」と話した。「