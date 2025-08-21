キアヌ・リーブヴスが無敵の伝説的殺し屋、ジョン・ウィックを演じる大ヒットシリーズ『ジョン・ウィック』。そのスピンオフ作品『バレリーナ：The World of John Wick』は『ジョン・ウィック:パラベラム』と『ジョン・ウィック:コンセクエンス』の間の出来事を描いている。主演は『ブレードランナー 2049』で鮮烈な印象を与え、『007／ノー・タイム・トゥ・ダイ』や『ナイブズ・アウト／名探偵と刃の館の秘密』などで確固たる地位