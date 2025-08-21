３人組歌謡コーラスグループ「純烈」の酒井一圭、白川裕二郎、後上翔太が２１日、都内で初ドキュメンタリー映画「純烈ドキュメンタリー死ぬまで推すのか」（９月５日公開）の完成披露舞台あいさつに登壇した。本作は昨年１１月に開催された初の武道館公演「純烈魂」の舞台裏に密着した映像を加え、駆けつけたファンの姿を追ったドキュメンタリー。司会者から映画化について聞かれると、リーダーの酒井は「やりすぎでしょ！